Кулижников снялся с дистанции 1000 метров из-за проблем с пахом

Российский конькобежец Павел Кулижников решил не рисковать здоровьем, не став участвовать в соревнованиях на дистанции 1000 метров. Его по-прежнему беспокоит проблема с мышцами паха. Накануне наш спортсмен на этапе Кубка мира в Эрфурте показал лучший результат на дистанции 500 метров.

"Павла немного беспокоит та самая проблема с мышцами паха, решили не рисковать и снять его с дистанции", — цитирует РИА Новости пресс-службу Союза конькобежцев России.

Уже известно, что Кулижников не примет участия в последнем дне соревнований конькобежцев. Напомним, что этап Кубка мира в Эрфурте завершится 21 января.