Импланты вместо синтола: "руки-базуки" прооперировали, ноги тоже

Импланты вместо синтола: "руки-базуки" прооперировали, ноги тожеЧитайте нас в Telegram
"Руки-базуки" Кирилла Терешина прооперировали, вставив импланты вместо синтола. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, отмечая, что ноги парня были модифицированы тем же способом.
По данным источника Вестей.Ru, к операции молодого человека подтолкнула встреча с кумиром. Ромарио дос Сантос Алвес тоже увлекался синтольными инъекциями, пока чуть не потерял свои гигантские руки (размер бицепса тогда составлял 65 сантиметров), которые остались с ним лишь благодаря врачам. В ходе съемок "Прямого эфира" с Андреем Малаховым на "России 1" бразилец убедил Терешина избавиться от вколотого в мышцы препарата и спасти свои конечности. Выпуск передачи выйдет на следующей неделе.
Ранее об операции сообщал телеграм-канал NEWS.Ru, опубликовавший фотографию из больницы, куда россиянин лег для откачки синтола и замены его на импланты.
Кирилл Терешин известен не только большими руками – недавно он начал экспериментировать со своим лицом и волосами.
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