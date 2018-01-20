Импланты вместо синтола: "руки-базуки" прооперировали, ноги тоже

"Руки-базуки" Кирилла Терешина прооперировали, вставив импланты вместо синтола. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, отмечая, что ноги парня были модифицированы тем же способом.

По данным источника Вестей.Ru, к операции молодого человека подтолкнула встреча с кумиром. Ромарио дос Сантос Алвес тоже увлекался синтольными инъекциями, пока чуть не потерял свои гигантские руки (размер бицепса тогда составлял 65 сантиметров), которые остались с ним лишь благодаря врачам. В ходе съемок "Прямого эфира" с Андреем Малаховым на "России 1" бразилец убедил Терешина избавиться от вколотого в мышцы препарата и спасти свои конечности. Выпуск передачи выйдет на следующей неделе.

Ранее об операции сообщал телеграм-канал NEWS.Ru, опубликовавший фотографию из больницы, куда россиянин лег для откачки синтола и замены его на импланты.

Кирилл Терешин известен не только большими руками – недавно он начал экспериментировать со своим лицом и волосами.