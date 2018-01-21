Фристайлист Максим Буров выиграл второй этап Кубка мира подряд

У сборной России появилась очередная надежда на медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. В американском Лейк-Плэсиде проходит этап Кубка мира по лыжной акробатике, на котором победу одержал 19-летний российский фристайлист Максим Буров.

В большом финале он показал результат 128,51 балла, сообщает ТАСС. Второе место занял белорус Антон Кушнир (126,50), третьим стал японец Наоя Табара (119,46). Еще один россиянин Кирилл Самородов занял пятое место, Илья Буров — 14-е, Станислав Никитин — 26-е, Павел Кротов — 27-е.

Для Бурова эта победа стала второй подряд на этапах Кубка мира. Неделю назад в американском Дир-Вэлли Бурову также не было равных. Та победа стала для него первой в карьере.