Хантсман искупался в купели под присмотром медиков и пожарных

Делегация посольства США во главе с послом Джоном Хантсманом приехала в Новоиерусалимский мужской монастырь в Подмосковье. Там Хантсман искупался в купели и объявил полученный опыт незабываемым.

До этого посол посмотрел на воскресную службу в соборе монастыря. Ему рассказали о православных традициях и порядке купания в иордани. Хантсман заинтересовался изразцами и иконами в соборе.

Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители, перед приездом делегации ее очистили от снега и льда. Рядом дежурили скорая и пожарная машина, передает РИА Новости.