Помилованную Порошенко женщину передали в Донбасс

Киев передал в Донбасс помилованную президентом Украины Петром Порошенко женщину. Женщина обратилась к украинскому лидеру, у нее ампутированы конечности и маленький ребенок. Она полностью признала свою вину.

Передача состоялась на КПВВ "Майорск", о чем написала в Facebook представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. Cледующий обмен состоится в феврале-марте.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, столько же – ЛНР.