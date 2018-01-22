Кандидат в президенты Худяков отдал свои голоса Путину

Кандидат, который первым из претендентов на пост президента России принес необходимые для регистрации подписи избирателей в ЦИК, снялся с выборов. Кандидат в президенты от партии "ЧЕСТНО" Роман Худяков решил поддержать действующего президента Владимира Путина.

Сторонники экс-депутата Думы Романа Худякова собрали 105 тысяч подписей. Теперь Худяков заявил, что передает с трудом собранные подписи в поддержку Путина, сообщает РИА Новости. О своем желании поддержать Путина депутат Тамбовской облдумы Роман Худяков заявил на заседании Центризбиркома.

Ранее избирательный штаб кандидата Путина заявил о том, что собрал в поддержку его выдвижения 1 миллион 600 тысяч подписей.

Между тем, 22 января Центризбирком зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц Путина. Во второй список вошли 154 фамилии. Таким образом число доверенных лиц Путина выросло до 413 человек. Среди них актеры Сергей Безруков и Михаил Боярский, альтист Юрий Башмет, режиссер Федор Бондарчук, фигурист Илья Авербух, певец Олег Газманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Доверенными лицами Путина стали дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, спортсменка Елена Исинбаева, певица Ольга Кормухина, актер и режиссер Александр Калягин, хоккеист Илья Ковальчук, боец Федор Емельяненко и шахматист Сергей Карякин.