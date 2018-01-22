В Москве убирают бетонные блоки

Демонтаж бетонных блоков, установленных в Москве на 800 территориях, в том числе у подземных переходов и станций метрополитена в канун Нового года, начался в столице, при этом часть из них останется в местах массового скопления людей в центре.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Там сообщили, что заградительные блоки решено оставить в местах повышенного скопления людей – на Красной площади, у Большого театра, на Площади Революции, на Манежной площади.

Там, где массовых мероприятий не происходит, бетонные заграждения будут убираться.

Собеседница агентства пояснила, что появление блоков в предновогодние дни было принято по итогам исследования вместе со столичным ГУВД. Решено было оградить от наезда автотранспортом порядка 800 мест в Москве.

В их число вошли ярмарки, площадки праздников, другие места народных гуляний, а также вблизи станций метрополитена и подземных переходов.

Демонтаж бетонных блоков начался после окончания крупнейшего столичного фестиваля "Путешествие в Рождество".

Как подчеркнула собеседница агентства, работы по демонтажу блоков начались после окончания крупнейшего столичного фестиваля "Путешествие в Рождество".

25 декабря у станции метро "Славянский бульвар" произошло крупное ДТП. Рейсовый автобус въехал в многолюдный подземный переход. По данным медиков, четыре человека погибли, еще 11 — пострадали.