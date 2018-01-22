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22 января 201823:21

Сенатор Алексей Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы вместо России

Сергей Фадеичев/ТАСС

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда касательно необходимости внесения Россией членских взносов, предложив поручить это Украине.

Как Пушков написал на своей странице в Twitter, Совет Европы ждет в феврале очередного взноса от России. Но пока права Российской Федерации в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. "Пусть за нас платит Украина", — предложил сенатор. В понедельник, 22 января, Ягланд напомнил с трибуны ПАСЕ об обязательствах России (как и всех стран – членов Совета Европы) и заявил, что Россия в феврале этого года должна заплатить взнос.

В Страсбурге сейчас проходит зимняя сессия ПАСЕ. Делегация России в ее работе не участвует (как и в предыдущие три года) в связи с тем, что российские парламентарии лишены права голоса и других полномочий на сессиях из-за позиции РФ по Крыму. В конце июня 2017 года Россия заявила, что планирует приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока права российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на это, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы, напоминает РИА Новости.

Украина в 2017 году пригрозила, что покинет ПАСЕ, если представители России вернутся в Ассамблею.

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