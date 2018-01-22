Сенатор Алексей Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы вместо России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда касательно необходимости внесения Россией членских взносов, предложив поручить это Украине.

Как Пушков написал на своей странице в Twitter, Совет Европы ждет в феврале очередного взноса от России. Но пока права Российской Федерации в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. "Пусть за нас платит Украина", — предложил сенатор. В понедельник, 22 января, Ягланд напомнил с трибуны ПАСЕ об обязательствах России (как и всех стран – членов Совета Европы) и заявил, что Россия в феврале этого года должна заплатить взнос.

В Страсбурге сейчас проходит зимняя сессия ПАСЕ. Делегация России в ее работе не участвует (как и в предыдущие три года) в связи с тем, что российские парламентарии лишены права голоса и других полномочий на сессиях из-за позиции РФ по Крыму. В конце июня 2017 года Россия заявила, что планирует приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока права российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на это, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы, напоминает РИА Новости.

Украина в 2017 году пригрозила, что покинет ПАСЕ, если представители России вернутся в Ассамблею.