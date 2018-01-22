Климкин: Украина отказалась от оружия из Крыма ради позиции

Киев не получил из Москвы никаких официальных предложений о возвращении вооружений и военной техники из Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. При этом Климкин подчеркнул, что Киев никакого диалога с Москвой по Крыму вообще не ведет.

"Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую позицию", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

При этом Климкин добавил, что никаких дипломатических нот из Москвы Украина не получала, сообщает РИА Новости. Между тем, с заявлением о готовности передать Украине брошенные в Крыму военные корабли, авиатехнику и автомобили, танки и бронемашины выступил президент России Владимир Путин. Он, правда, добавил, что техника находится в плачевном состоянии. А для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов Москва готова пригласить украинских специалистов.

Ранее на Украине заподозрили Россию в том, что в передаваемый Киеву металлолом будут вмонтированы портативные взрывные устройства. А потому, якобы, забирать брошенное в Крыму украинское вооружение и оружие не стоит. Кроме того, сам Климкин заявлял, что готов принять вооружение только вместе с Крымом.

Президент России Владимир Путин заявил ясно и недвусмысленно: вопрос Крыма закрыт окончательно.

Крым перешел в Россию после 60 лет нахождения в составе Украины. Крым был передан Киеву в 1954 году в годовщину 300-летия добровольного вхождения Украины в состав России. При распаде СССР вопрос о принадлежности Крыма не поднимался, хотя, например, Севастополь был городом союзного подчинения.

За переход в Россию на мартовском референдуме 2014 года высказались 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.