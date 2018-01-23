Дональд Трамп подписал временный бюджет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, который продлевает финансирование федерального правительства на срок до 8 февраля. Об этом сообщили представители Белого дома.

Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства, передает РИА Новости. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет (81 голос за, 18 – против), а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами (против было 150).

С 1 октября 2017 года это уже четвертый раз, когда принимается временный бюджет. Демократы и республиканцы в конгрессе не могут договориться о долговременном бюджете в связи с различными разногласиями, особенно по иммиграции. У республиканцев – большинство в обеих палатах, но для принятия ряда бюджетных мер им потребуются голоса демократов.

В обмен на поддержку демократов по нынешнему бюджету республиканцы согласились провести в сенате в самое ближайшее время голосование по иммиграционным мерам (на их принятии настаивают демократы).