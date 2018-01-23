После аварии два работника иркутской ТЭЦ умерли в больнице

После производственной аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ в Иркутске два человека скончались в больнице. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения Иркутской области. За жизнь третьего пострадавшего сейчас борются врачи.

В понедельник, 22 января, областной минздрав сообщил о госпитализации трех человек с термическими ожогами, полученными в результате прорыва трубы на ТЭЦ в Иркутске. Двое пострадавших находились в реанимации, передает агентство "Интерфакс". Как уточняется, до госпитализации они проводили сварочные работы на Ново-Иркутской ТЭЦ.

В результате аварии были снижены параметры теплосети в Правобережном округе Иркутска и поселке Маркова (в общей сложности там проживают более 130 тысяч человек). В настоящее время в Иркутске температура воздуха составляет ниже 30 градусов мороза, передает ТАСС.