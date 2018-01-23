11 лет за 11 миллиардов: жену бывшего вице-премьера Подмосковья приговорили заочно

Басманный суд Москвы вынес приговор Жанне Булах – жене бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова. Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщает "Интерфакс", судебный процесс проходил в заочной форме, так как Жанна Булах является гражданкой США и в настоящее время скрывается за рубежом.

По данным следствия, находясь на посту министра финансов, Алексей Кузнецов вместе с сообщниками нанес правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтрастинвест" ущерб на сумму в 11 миллиардов рублей. Одной из основных соучастниц была его жена Жанна Булах.

Кузнецов успел сбежать во Францию, решением суда в России он был заочно арестован, затем объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Однако вопрос о его экстрадиции с Францией до сих пор не урегулирован.