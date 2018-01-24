Немка Ангелика Кербер вышла в полуфинал Australian Open

Определилась еще одна полуфиналистка проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису. Ей стала германская теннисистка Ангелика Кербер, победившая американку Мэдисон Кис.

Матч продолжался всего 51 минуту. Кербер довольно легко расправилась с Кис, отдав ей лишь три сета – 6:1, 6:2.. Счет личных встреч стал 6:1 также в пользу немки.

Ангелика Кербер стала третьей полуфиналисткой Australian Open. Ей предстоит сыграть с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Каролина Плишкова (Чехия).