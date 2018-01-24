В Новокузнецке кондуктор высадила из автобуса ребенка в 35-градусный мороз

В городе Новокузнецк Кемеровской области кондуктор в мороз высадила из автобуса 11-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд.

Инцидент произошел накануне вечером, рейс выполнял частный перевозчик. У девочки не сработала транспортная карта оплаты, денег не было, и тогда кондуктор попросила ее выйти из автобуса. При этом на улице в тот момент было минус 35 градусов.

По данному факту начата доследственная проверка. Кондуктора, высадившего ребенка, ищут. В ходе проверки следователи установят, получил ли ребенок какой-либо вред здоровью.

В Кемеровской области действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов до минус 35 градусов, местами до минус 40 градусов и ниже, напоминает ТАСС.

На днях жительницу Ханты-Мансийска, инвалида первой группы, в 27-градусный мороз высадила из автобуса кондуктор, не обратив внимание на ее удостоверение инвалида. А во Владимире кондуктор автобуса выгнала на улицу девочку, у которой пошла кровь из носа. Она аргументировала это тем, что школьница запачкает сиденья.