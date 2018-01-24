Инопланетяне в шоке: "руки-базуки" решил продолжить эксперименты над собой

Кислотные желтые волосы с розовыми и голубыми полосками, черные накачанные губы, подведенные глаза, сбритые брови, белый лак на заостренных ногтях, воспаленные огромные мышцы. В таком виде появился в студии программы "Прямой эфир" у Андрея Малахова 21-летний "синтольный качок" Кирилл Терешин из Пятигорска.

Известный как "руки-базуки", Терешин поведал гостям студии, что продолжит свои трансформации. Теперь он мечтает сделать себе лицо инопланетянина и поменять фамилию, имя и отчество, чтобы было уж совсем "не как у всех".

За счет своей необычной внешности Кирилл надеется стать звездой Сети и зарабатывать миллионы. Здравомыслящие люди и, прежде всего, медики, не раз убеждали его прекратить столь опасные эксперименты, поскольку в любой момент "все может взорваться и потечь", и парень вовсе лишится конечностей.

Однако их "руки-базуки" слушать не желал. Прислушаться Кирилл был готов лишь к своему кумиру — Ромарио Дос Сантосу Альвесу. Бразилец специально прилетел в Москву, чтобы остановить русского "синтольного качка" и отговорить его от новых "вливаний".

Ромарио рассказал, как накачал себе бицепсы синтолом до 65 сантиметров, а потом был экстренно госпитализирован в больницу, где его уже направили на ампутацию рук. К счастью, специалисты смогли спасти конечности. Он предупредил Кирилла о том, что подобный сценарий развития событий возможен и в его случае.

Через пару дней стало известно, что Кирилл прислушался к своему кумиру и все-таки лег на операционный стол. Врачи убрали закачанный в его руки синтол и вставили импланты. При этом ноги парня были модифицированы тем же способом.

Правда, судя по видео, опубликованному в его "Инстаграме" после операции, у парня начались серьезные проблемы с ногами: он еле выходит из машины.

Тому, как удалось бразильцу уговорить Терешина решиться на операцию, и что говорят об этом как поддерживающие его, так и категорические противники подобных экспериментов, посвящена программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".