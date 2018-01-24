Путин доволен, что мечетей стало больше

Президент России Владимир Путин положительно оценил рост числа мечетей в Башкортостане и подготовку специалистов в сфере ислама, передает РИА Новости.

В ходе рабочей поездки в Уфу Путин вечером встретился с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином, они вместе побывали в первой Уфимской соборной мечети.

"Очень приятно, что все развивается. Как вы сказали, в 2000 году было 16 мечетей в Башкортостане, а сейчас — 1200. Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе традиционного ислама", — сказал Путин.

Глава государства также позитивно отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама, которая ведется в Башкирии. "И очень хорошо, что вы нашли подготовку специалистов в области ислама. Это очень хорошая, правильная совместная работа", — сказал глава государства.