Лыжники Гафаров, Япаров и Волженцев остались без Олимпиады

Международный олимпийский комитет не прислал приглашение на участие в Олимпийских играх в Южной Корее еще трем российским лыжникам. Речь идет о Дмитрии Япарове, Антоне Гафарове и Станиславе Волженцеве. Все они выступали за сборную России на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, что Дмитрий Япаров завоевал серебряную медаль в составе российской эстафеты. А вот Гафаров и Волженцев на домашней Олимпиаде остались без наград, сообщает "Спорт-экспресс".

Ранее Международный олимпийский комитет не допустил до Игр в Пхенчхане лидера сборной России по лыжным гонкам Сергея Устюгова.