В МФЦ опровергли регистрацию однополого брака

Московские чиновники опровергают информацию о регистрации в МФЦ брака между двумя мужчинами.

Как заявили "Интерфаксу" в ГБУ МФЦ, центры госуслуг не предоставляют услугу по регистрации брака и никаких штампов в паспорта не ставят. Они направляют документы в орган ЗАГС "для принятия соответствующего решения".

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский расписались в Дании, где однополые браки разрешены. Затем они подали документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами в центр госуслуг в Москве. Там им поставили штампы в паспортах на странице, где указывается семейное положение.

Между тем Telegram-канал Mash опубликовал фотографии паспортов новобрачных.

В интервью мужчины рассказали, что случайно познакомились шесть с половиной лет назад в социальной сети "ВКонтакте". "Паша добавил меня в друзья, и я решил ему написать. Сначала мы обсуждали деловые вопросы, а потом все переросло в отношения", — рассказывает Евгений. По словам его партнера Павла, сейчас они уже стали одним целым. Также мужчины рассказали, как им удалось зарегистрировать свои отношения. Это было достаточно просто: они написали письмо в ратушу Копенгагена, в течение дня им ответили, сообщили, какие нужны документы.