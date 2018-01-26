"Не хватает тепловых лучей": истерику Уильямсона объяснили фантазиями о пришельцах

Высказывания британского министра обороны Гэвина Уильямсона заместитель председателя комитета СФ РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал полным бредом, сообщает ТАСС.

Уильямсон ранее заявил, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что может привести к панике, хаосу и многочисленным жертвам.

По словам Клинцевича, вдохновить на эту мысль британского министра мог роман Герберта Уэллса "Война миров".

"Почти один в один, не хватает только тепловых лучей, которыми пришельцы уничтожали все вокруг", — отметил сенатор, добавив, что с такими книгами следует знакомиться в детстве.

В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что слова Уильямсона не имеют фактологического обоснования и являются плодом воображения.

Эксперт напомнил, что такие заявления британцев – не новинка, в разные периоды Великобритания была геополитическим соперником России.

"Но до таких истерик редко доходило с их стороны", — добавил он.

По мнению Мураховского, британские военные просто "выдумывают себе противника".