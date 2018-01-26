Откуда штамп: гей-свадьба взбудоражила МВД и Госдуму

Откуда штамп: гей-свадьба взбудоражила МВД и ГосдумуЧитайте нас в Telegram
Поставили штампы "без лишних вопросов, не меняясь в лице" – это о сотрудниках МФЦ и паспортах двух активистов гей-движения, в которых теперь стоят печати о браке. В графе о супругах оба имени мужские. "В России впервые признали однополый брак" — россияне Павел и Евгений стали поводом для множества подобных заголовков и героями для ЛГБТ-сообщества.
В интервью охотно делятся лайфхаком. Расписались в Копенгагене, зная, что Россия признает союзы, заключенные за рубежом. Свидетельство о браке принесли в центр госуслуг. В итоге получили штампы на страницах о семейном положении. Этот прецедент сейчас находится под пристальным вниманием Госдумы. В частности, депутаты изучат возможные недочеты отечественного Семейного кодекса, который, как заявил депутат Виталий Милонов, "был написал нормальными людьми и не учитывает черные нюансы иностранного законодательства".
Один из молодоженов хорошо известен в Москве. Правда, не как активист гей-движения, а в медицинской сфере. Павел — преподаватель, руководитель научной лаборатории, исследует мужское здоровье. Регулярный участник научных конференций, обладатель наград и благодарностей на государственном уровне.
"Эта чиновница не была с нами знакома, но мы ей благодарны, что она действовала в соответствии с законами РФ. Просто она следовала букве закона", — заявляет Павел Стоцко, врач.
Юристы сейчас внимательно изучают эту историю, вспоминают 12-ю статью Семейного кодекса, а также административный регламент.
"Данные граждане ссылаются на административный регламент, касающийся выдачи паспортов. Я посмотрела этот регламент, и все-таки дословное содержание 157-го пункта говорит о том, что проставляются штампы "супруга" или "супруги", — объясняет Кира Корума, юрист по вопросам семейного права.
Расписавшиеся в Дании молодожены указывают на статью 14-ю Семейного кодекса. В ней действительно однополой любви нет среди обстоятельств, препятствующих заключению брака. Но, похоже, скоро депутаты пропишут все более подробно.
"Конечно же, необходимо отменить это решение, все-таки юридических оснований для него нет. Их обоснование — это чистая казуистика. Законодателям надо подойти к этому серьезно и изменить законодательство", — уверен Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Тем временем, в каком именно МФЦ поставили печать, молодожены не сообщают. Руководство всех московских МФЦ уверяет, что сделать подобного сотрудница многофункционального центра не могла. Здесь только принимают документы для планируемой регистрации, штампов не ставят, а передают бумаги в органы ЗАГС для принятия решения. Прокомментировали ситуацию и в МВД. Паспорта данных граждан признаны недействительными.
"По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан РФ проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел. Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Не секрет, что многие влюбленные однополые россияне регистрируют свои браки за границей, но подтвердить в России их статус не могут. Герои датской свадьбы в России уже принимают в свой адрес и слова критики, и поддержки. За один день количество подписчиков и хейтеров увеличилось в несколько раз. При этом в этой истории важны две формулировки: "подтверждение регистрации брака" и сама "регистрация". Сегодня в мире уже 23 страны легализовали подобные отношения. Еще несколько ввели ряд территорий, где такие союзы разрешены. России в этом списке нет.
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