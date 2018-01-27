СМИ: "Реал" присмотрел замену Зидану

Руководство мадридского "Реала" в связи с неудачами в последних поединках команды прорабатывает варианты с заменой нынешнего главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана. Известно, что французский специалист по окончании сезона может быть отправлен в отставку в случае, если не одержит победу в одном из турниров.

Основным претендентом на пост наставника "Королевского клуба" является действующий тренер английского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. По информации издания из испанского клуба уже обращались к представителям аргентинского специалиста. Сам Почеттино не скрывает, что вариант возглавить "Реал" является для него привлекательным.

Однако главным препятствием смены работы тренера может стать его действующий контракт со "шпорами", который рассчитан до 2021 года. По одному из его условий соглашение не может быть расторгнуто преждевременно. Сообщается, что в лондонском клубе не намерены расставаться со специалистом из-за того, что с личностью действующего главного тренера связано сохранение всех лидеров команды.

Напомним, что "Реал" после 19 игр в чемпионате Испании занимает четвертую позицию, отставая от лидирующей "Барселоны" на 19 очков. Также ранее "галактикос" вылетели из розыгрыша Кубка Испании на стадии 1/4 финала.