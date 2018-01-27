"Пионер" отменил показ "Смерти Сталина"

Столичный кинотеатр "Пионер" с 27 января отменил показ британского фильма "Смерть Сталина". На странице кинотеатра в "Фейсбуке" сказано, что это сделано по не зависящим от кинотеатра причинам, и что деньги за уже проданные билеты зрителям возвратят. "По всем дополнительным вопросам" представители кинотеатра просят обращаться в Министерство культуры РФ.

Во вторник, 23 января, Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у картины "Смерть Сталина" режиссера Армандо Яннуччи, старт проката которой планировался 25 января. Между тем, в реестре Минкультуры лента до вечера 24 января числилась как фильм, получивший прокатное удостоверение. 25 января в московском кинотеатре "Пионер", несмотря на отзыв прокатного удостоверения, начался показ фильма.

Сатирическая комедия Армандо Яннуччи повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году, передает ТАСС. Министерство культуры РФ сообщило через свою пресс-службу, что будет проверять факты показа данного фильма в кинотеатрах.