Гафур Рахимов возглавил Международную ассоциацию бокса

Представитель Узбекистана Гафур Рахимов стал исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA), объединяющей боксеров-любителей. Рахимов будет руководить организацией до выборов президента, запланированных на ноябрь.

В ноябре прошлого года исполком AIBAотправил в отставку президента Чинг-Куо Ву. Исполняющим обязанности руководителя стал вице-президент Франко Фальчинелли. Но на проходящем в Дубае внеочередном конгрессе Фальчинелли сложил полномочия.

Исполняющим обязанности президента AIBA назначен 66-летний гражданин Узбекистана Гафур Рахимов, возглавлявший Азиатскую конфедерацию бокса. Выборы президента пройдут в ноябре в Москве.