Собчак побывала в сгоревшем ингушском офисе "Мемориала"

Ксения Собчак, ранее заявившая о претензиях на президентский пост, посетила ингушский филиал правозащитного центра "Мемориал". Здание сожгли неизвестные 17 января.

Обратившись к руководителю отделения Тимуру Акиеву, Собчак выразила признательность правозащитникам за их работу. "Это важнейшие вещи. Правозащитники отстаивают права тех, кого незаконно притесняют", — сказала Собчак.

Глава отделения рассказал о ходе расследования. По его словам, ФСБ и полиции удалось установить, что преступление совершили двое неизвестных в масках. Они пытались уничтожить камеру видеонаблюдения, в объектив которой попали. Затем одних из них с канистрой неизвестной жидкости поджег здание.

Акиев отметил, что у властей Ингушетии и "Мемориала" нет противостояния. Скорее всего, поджог связан с помощью ингушского отделения главе чеченского отделения "Мемориала" Оюбу Титиеву, которого обвиняют в хранении наркотиков. "Коллеги на нашей машине ездили в Грозный, возили адвокатов", — рассказал правозащитник.