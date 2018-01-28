На Конгресс сирийского национального диалога приедет спецпосланник ООН по Сирии

На Конгресс сирийского национального диалога в Сочи приедет спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Так решил генсек ООН Антонио Гуттереш. Во всемирной организации подчеркнули, что считают сочинскую встречу очень важным вкладом в мирный процесс.

МИД России приветствует это решение. Конгресс пройдет в начале следующей недели по инициативе Москвы. Переговоры должны подтолкнуть женевский процесс, который явно забуксовал, передает телеканал "Россия 24".

В Конгрессе примут участие около полутора тысяч делегатов — все, кому будущее страны действительно небезразлично. Приедут все, кроме так называемого оппозиционного Сирийского комитета по переговорам. Как подчеркнул военно-дипломатический источник информагентств, часть оппозиции решила проигнорировать Конгресс по одной простой причине — никакой мирный процесс в Сирии ей не нужен.