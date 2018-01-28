Неймар развеял слухи об уходе из "Пари Сен-Жермен"

В последнее время нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара активно сватают в мадридский "Реал". Однако сам футболист опроверг переход в состав "сливочных", заявив, что он пришел в "ПСЖ" творить историю. Также бразилец отметил, что доволен своими партнерами по клубу.

"Я доволен партнерами по команде и счастлив в "Пари Сен-Жермен". Я отлично играю и добиваюсь неплохих показателей. Я пришел в этот клуб творить историю и делать все, что в моих силах", — цитирует Неймара Eurosport.

Кроме того, он рассказал, как реагирует на слухи о переходе в "Реал". "Слухи всегда были и всегда будут. Когда я играл за "Сантос" или "Барсу", вокруг моего имени спекулировали каждое трансферное окно. Это неизбежно. Но я рад, ведь шумиха говорит, что я хороший футболист. О качественных игроках говорят всегда", – заявил футболист.