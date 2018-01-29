Танкер с российским газом пришвартовался в порту под Бостоном

В воскресенье, 28 января, танкер Gaselys со сжиженным природным газом российского происхождения пришвартовался к СПГ-терминалу Эверетт в Бостоне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Gaselys, прибыв в США 24 января, несколько дней стоял на рейде в акватории Бостона, передает газета "Известия".

Принадлежащий французской компании Engie танкер доставил в Бостон груз СПГ из Великобритании. А туда его привез 28 декабря 2017 года ледокольный газовоз "Кристоф де Маржери" с проекта "Ямал СПГ".

27 января агентство Bloobmerg сообщило, что к отправке в Соединенные Штаты Америки готовится второй танкер со сжиженным газом из России. Предполагается, что он доставит газ в Америку из французского Дюнкерка 15 февраля.