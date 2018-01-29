Федерер: что сохраняет мою мотивацию при 20 титулах в 36 лет? Поддержка жены

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) над хорватом Мариной Чиличем со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 рассказал о секретах своего успешного выступления.

"Сколько я еще смогу выступать на таком уровне? Честно, без понятия. За последние 12 месяцев я одержал победы в трех турнирах "Большого шлема" и до сих пор не могу в это поверить, – сказал Федерер, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт Australian Open. – Не считаю, что сам по себе возраст является проблемой, для меня это всего лишь цифра. Важно продолжать соблюдение правильного расписания, составления турнирного графика и расстановки приоритетов. Также мне необходимо оставаться голодным до побед и правильно выбирать цели – от этих компонентов во многом зависит степень моего успешного выступления".

"Что же до сохранения мотивации в 36 лет при 20 завоеванных турнирах "Большого шлема", то тут весь секрет в том, что я не выступаю на всех соревнованиях и не играю чересчур много. Мне нравится тренироваться и путешествовать, и я ценю свою отличную команду, благодаря которой все это становится возможным. Я вижу, как мной гордятся родители – они любят приходить на турниры с моим участием и, тем самым, мотивируют меня играть еще лучше. И, конечно, отмечу свою жену, без поддержки которой я давно бы завершил карьеру. Мы с ней как-то обсуждали, хочет ли она продолжения всего этого и я рад, что она настолько сильно поддерживает меня. Она берет на себя огромную нагрузку с детьми, а я не хочу быть вдали от них больше двух недель. Если бы она сказала мне прекратить такой стиль жизни, то я бы закончил играть. Поэтому сложилось много деталей паззла для того, чтобы я сейчас был здесь".

Напомним, Федерер защитил свой титул на Australian Open. Этот триумф стал для него вторым кряду. На Открытом чемпионате Австралии ранее с ним случалось такое в 2006 и 2007 году. Всего на его счету шесть побед в австралийском турнире "Большого шлема".