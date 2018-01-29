УЕФА обнаружил большие расхождения в финансах "Пари Сен-Жермен"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возобновил свой интерес к делу о финансовых отчетах французского клуба "Пари Сен-Жермен". Столичный клуб вновь подозревается в нарушениях финансового Fair Play и среди прочих, организацией изучается количество полученных денежных средств от спонсоров французов.

Подготовленный отчет УЕФА сообщает о том, между реальной стоимостью контрактов и теми цифрами, которые были предоставлены клубом имеется "существенная разница", однако в "ПСЖ" отказываются комментировать это заявление

Напомним, что ранее глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил "ПСЖ" в нарушении финансового Fair Play и призывал исключить команду из еврокубков. А в 2014 году парижане и вовсе нарвались на реальное наказание со стороны УЕФА.