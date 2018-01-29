В Москве простились с алтарником, спасшим бомжа ценой своей жизни

В Москве простились с алтарником храма Всемилостивого Спаса Георгием Великановым. Мужчина спас упавшего на рельсы бездомного, однако сам не успел выбраться и погиб под колесами поезда.

- Очень-очень-очень тяжело, даже не верится. Не верится, что его нету.

Белый храм Всемилостивого Спаса в Митине. Столько людей здесь не бывает даже на Пасху или Крещение. Те, кому не хватило места, слушают панихиду на улице по громкоговорителю — провожают алтарника храма Георгия Великанова.

"Гоша умер смертью трагической и по-настоящему христианской, потому что он прыгнул на пути, пытаясь спасти другого человека", — говорит Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине.

Георгию Великанову было 35 лет. В храме он был и певчим, и алтарником. Но главной своей миссией считал помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Проводил в храме все свободное время, вот и в четверг возвращался оттуда домой на электричке.

Трагедия произошла на платформе станции Красногорская. На глазах Георгия Великанова бездомный упал на пути прямо перед приближающимся поездом. Не думая ни секунды, он спрыгнул вниз, чтобы вытащить человека. Спас незнакомца, но сам спастись уже не успел. Все случилось настолько быстро, что люди на платформе даже не поняли, что произошло.

"Подошел мужчина, говорит, позвоните в скорую помощь — двое человек попали под поезд", — рассказывает Рузанна Бабаян, контролер станции Красногорская.

Пьяный бродяга, посмотрев на рельсы, просто ушел. Все знакомые Гоши, а именно так они его называли, не уверены, как бы они поступили в такой ситуации, но точно знают: Гоша всегда думал о других больше, чем о себе. Добрый, открытый, отзывчивый Георгий Великанов готовился стать дьяконом.

На странице Георгия в соцсети то призывы о помощи приюту для бездомных животных, то сбор средств для тяжело больных или детей с особенностями развития. Те, кому он успел помочь, теперь превращают эту страницу в книгу памяти.

- Я вспоминаю, сколько раз я просто говорила с Георгием. Всего два раза. И этого более, чем достаточно, чтобы почувствовать свет, простоту, радость, которые исходили от него. И как-то тепло на сердце, несмотря на сильную боль.

"Это светлый человек, в сердце которого была любовь", — вспоминает Андрей Ильин, друг Георгия Великанова, катехизатор храма Новомучеников и Исповедников российских в Строгине.