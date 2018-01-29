Парламенту Бельгии предложили отменить антироссийские санкции

На голосование в бельгийский парламент вынесена резолюция по отмене санкций Евросоюза к России. Одним из авторов этого предложения выступил лидер партии Фламандский интерес Филип Девинтер.

Резолюция с требованием инициировать в Европейском совете отмену санкций к России к правительству Бельгии зарегистрирована в Палату представителей бельгийского федерального парламента, сообщает ТАСС.

Сейчас премьер Бельгии находится в России. Визит Шарля Мишеля продлится с 29 по 31 января. После этого премьера Бельгийского королевства намерен заслушать парламент. Вопросов два – состояние российско-бельгийских отношений и развитие двустороннего сотрудничества, а также пути отмены санкций к Москве.

Тем временем, комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры ЕС против Польши. Это решение поддержали 33 из необходимых 23 депутатов. Решение в феврале должна утвердить пленарная сессия Европарламента. Но это уже прецедент в истории Европейского союза. Процедура может привести к временному лишению Варшавы права голоса в совете ЕС.