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Олимпиада-2018 2 часа назад

Новости Олимпиада-2018

30 января 201801:37

СМИ: конькобежка Граф первой добровольно отказалась от участия в Олимпиаде

EPA

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Двукратный призер Олимпийских игр 2014 года российская конькобежка Ольга Граф приняла решение добровольно отказаться от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Таким образом, на Играх-2018 в составе конькобежной команды "Олимпийских спортсменов из России" выступят только три человека: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова.

Ранее россиянка вошла в список из 169 спортсменов, которые получили право поехать и выступить на Играх-2018. Граф стала первой российской спортсменкой, добровольно отказавшейся от участия в Олимпиаде-2018, сообщает Чемпионат.соm со ссылкой на общественно-спортивный телеграм-канал Подмосковья "Живу спортом". В Сочи Граф смогла завоевать две бронзовые медали — на дистанции 3000 метров и в командной гонке.

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