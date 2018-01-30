СМИ: конькобежка Граф первой добровольно отказалась от участия в Олимпиаде

Двукратный призер Олимпийских игр 2014 года российская конькобежка Ольга Граф приняла решение добровольно отказаться от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Таким образом, на Играх-2018 в составе конькобежной команды "Олимпийских спортсменов из России" выступят только три человека: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова.

Ранее россиянка вошла в список из 169 спортсменов, которые получили право поехать и выступить на Играх-2018. Граф стала первой российской спортсменкой, добровольно отказавшейся от участия в Олимпиаде-2018, сообщает Чемпионат.соm со ссылкой на общественно-спортивный телеграм-канал Подмосковья "Живу спортом". В Сочи Граф смогла завоевать две бронзовые медали — на дистанции 3000 метров и в командной гонке.