Зорькин объяснил, почему Навальному нельзя баллотироваться

Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу оппозиционера Алексея Навального на закон, запрещающий ему баллотироваться на пост президента РФ, так как ранее уже четыре раза проверял эту норму, заявил глава суда Валерий Зорькин в Совете Федерации.

Как пояснил Зорькин, баллотироваться осужденным за совершение тяжких преступлений до снятия судимости запрещает пункт закона о выборах, который уже несколько раз пытались обжаловать в КС РФ, передает РИА Новости..

"Намного раньше, в 2013 году, мы приняли постановление и еще трижды принимали определение, и это была очередная жалоба. Конституции не противоречит такой запрет", — сказал глава КС РФ.

Он отметил, что с высокой вероятностью суд будет принимать такие же решения по последующим жалобам до тех пор, пока в упомянутом законе не появятся изменения.

"Законодатель поступил конституционно, не дав права лицам, совершившим тяжкие — я подчеркиваю, не любые, а именно тяжкие — преступления, баллотироваться на должности", — добавил Зорькин.

Возможности обжаловать в российских судах решение ЦИК РФ, которая отказалась регистрировать инициативную группу для его выдвижения в президенты, Навальный уже исчерпал.

Как известно, у Навального есть две условные судимости по тяжким статьям: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Он себя виновным не признает. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.