В Киеве умер первый и единственный украинский астронавт Леонид Каденюк. Он скончался на 68 году жизни после традиционной утренней пробежки в парке. С сердечным приступом Леонид Константинович был госпитализирован, но врачам не удалось сохранить его жизнь.

"Умер Леонид Каденюк. Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", — написал в своем Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей, напоминает ТАСС. В 1995 году Леонид Каденюк был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. В Советском Союзе Каденюк жил и готовился к полету на "Буране" в подмосковном Звездном городке. Но с закрытием этой программы шансы на полет в космос стали резко таять.

Свой полет в космос Каденюк совершил на американском шаттле Columbia с 19 ноября по 5 декабря 1997 года. В полете украинец выполнял биологические эксперименты с растениями. В 2012 году 15-летие его полета торжественно отмечалось на Украине: в честь Каденюка была выпущена почтовая марка.

Первым гражданином Украины в космосе Леонид Каденюк стал из политических соображений.

До распада СССР первым украинским космонавтом считался Павел Попович. Он совершил свой космический полет в 1962 году на корабле "Восток-4". Затем дорогу в космос проложили Георгий Береговой, Виталий Жолобов. Всего в космосе побывали около трех десятков украинцев или уроженцев Украины. Киев после объявления независимости решил просто перевернуть эту страницу в истории и забыть о ней.