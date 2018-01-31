Истекавший кровью рязанец три часа провел в ожидании помощи на полу больницы

Доставшая телефон и начавшая съемку посетительница Рязанской окружной клинической больницы тем самым заставила врачей обратить внимание на лежавшего на полу и истекавшего кровью пациента. В ожидании помощи мужчина провел несколько часов.

"Ужас в ОКБ. Пробыв там три часа, животное отношение к человеку. Никто не помог, только ходили и охали. Пока не заметили, что я снимаю, только потом затащили, по словам заведующей, увести из людного места. Животные", — приводит слова автора ролика сайт YA62.ru.

По его данным, эти кадры были сняты два года назад, однако опубликованы только в конце января. На записи видно лежащего на полу в луже крови мужчину, на которого никто не обращает внимания.

"Пока не дашь денег, они и не посмотрят даже на тебя. А именно с врачами ОКБ в Рязани я сталкивалась лично. Привезя мать после аварии в больницу, на нас также долго не обращали внимания. Твари, а не люди!" — поделилась опытом еще одна жительница Рязани.

Стоит напомнить, что в середине января, после публикации сделанной недовольным посетителем записи, были уволены две заведующие рязанского кардиодиспансера, которые вместе с коллегами устроили застолье в разгар рабочего дня, в то время как в коридоре врачей дожидались пациенты.