Модернизированный Т-90М идет в войска

Российские военные получат обновленный танк Т-90М уже в ближайшее время. Причем первая партия будет достаточно большой, около 40 машин. Так как ими собираются вооружить сразу целый батальон, пишет агентство ТАСС со ссылкой на "Уралвагонзавод". А сейчас новые танки проходят государственные испытания, уточнил производитель.

Как изменился Т-90 с литерой М сказать пока сложно. Разработчики рассказали, что он получил новую башню и новую систему управления огнем. Также на бронемашине появился автомат сопровождения цели и тепловизор. Все эти системы помогают экипажу быстрее находить противника и стрелять по нему первым.

Позаботились уральские конструкторы и о безопасности самого танка. Т-90М теперь имеет новую динамическую защиту, которая надежно прикрывает боевую машину от современных противотанковых ракет и гранат, к тому же ее проще чинить. Дополнительно на танк установили систему защиты от мин с магнитными взрывателями.

Кстати, в начале сентября прошлого года новая боевая машина попала в объективы камер. Военный блог bmpd опубликовал несколько фотографий, сделанных на полигоне под Лугой, что в Ленинградской области. Судя по ним, на Т-90 добавили мягкие сетчатые экраны, которые должны прикрывать нижнюю часть башни. Плюс двигатель защищен противокумулятивными решетками. Их задача – повредить противотанковую ракету или гранату и не дать ей пробить тонкую заднюю броню Т-90М.

Кроме того, на одно из фотографий видны тактико-технические характеристики Т-90М. Масса танка – 46,5 тонн, максимальная скорость – 60 километров в час. Топлива в баках машины хватает на 550 километров. Вооружение практически стандартное для российской тяжелой бронетехники: 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, спаренный с ней пулемет Калашникова и тяжелый пулемет "Утес". Последний, что интересно, управляется дистанционно. То есть танкист может вести огонь, оставаясь под защитой мощной брони.