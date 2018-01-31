"Саутгемптон" отказался от приобретения Промеса из "Спартака"

Английский футбольный клуб "Саутгемптон" прекратил борьбу за футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Сообщается, что "южане" не готовы предложить требуемые "красно-белыми" сумму и отказались от идеи приобретения полузащитника.

По информации Чемпионат.Com, "Спартак" потребовал за своего игрока 40 миллионов евро, однако боссы англичан оказались не готовы разом выплатить за футболиста такую сумму.

Ранее сообщалось, что "Саутгемптон" предлагал за игрока 25 миллионов евро, но "Спартак" требовал 30 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Промеса истекает летом 2021 года.