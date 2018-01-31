ЦИК: в избирательном бюллетене будет не более 8 кандидатов

В избирательном бюллетене на президентских выборах будет не более восьми кандидатов.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что к 10 февраля будет готов окончательный список соискателей высшего поста в государстве.

Памфилова проинформировала общественность, что на сегодня имеются два зарегистрированных кандидата – это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин.

Собрали подписи Владимир Путин, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов.

Остальные участники президентской гонки сошли с дистанции и уведомили об этом ЦИК.