На небе ухмыляется Луна: что ждать на Земле в суперлуние

Жители разных уголков Земли и ряда регионов России увидели "голубую кровавую Луну". К редкому сочетанию сразу трех астрономических явлений готовились и ученые, на чьем веку ничего подобного еще не было, и наблюдатели. Почему за необычной Луной следили по всему миру, и когда она вновь появится на небосводе?

Жители Сибири сегодня смогут увидеть все фазы полного лунного затмения. Сейчас начинается первая фаза — полутеневое затмение. Над Новосибирском сегодня ясное небо, легкий морозец, минус 19. На крыше Сибирского института геосистем и технологий все готово к наблюдению за Луной.

Луна постепенно начинает погружаться в тень Земли. Сначала изменения можно увидеть только с помощью телескопа. Но уже очень скоро все становится видно невооруженным глазом.

Одновременно три астрономических явления можно будет наблюдать в небе в последний день января — эффект "голубой" Луны, суперлуние и лунное затмение. Астрономы называют это событие "голубой кровавой Луной". Подобное затмение последний раз происходило более чем 150 лет назад.

В Новосибирске полная фаза затмения началась вечером, в 19:52 по местному времени и продлится 1 час 16 минут. За это время можно не только провести научные исследования и наблюдения, но и просто полюбоваться уникальным природным явлением.

На календаре российских астрономов в 2018-м значится два лунных затмения, и оба полные. Причем второе — в июле — продлится 1 час 43 минуты и станет самым продолжительным в XXI веке. Поэтому летом ученые вновь поднимутся на крыши обсерваторий, чтобы внимательно наблюдать за Луной.