В Киеве обвинили Польшу в унижении украинской нации

В Киеве считают закон о запрете бандеровской идеологии, принятый в Польше, унижением достоинства и надругательством над исторической правдой. Об этом говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.

Депутаты назвали этот закон радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений. Они обратились к польскому президенту Анджею Дуде с призывом наложить вето на закон и "продолжить меры по преодолению трагических последствий общего прошлого украинцев и поляков.

"Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и возражения более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами ", — заявили они.

Сенат Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, напоминает РИА Новости. Теперь его должен подписать президент Польши. Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

Между тем Израиль тоже выступает против данного закона, так как в нем говорится о подсудности утверждений об участии поляков в Холокосте. МИД Израиля охарактеризовал закон как попытку оспорить историческую правду, а министр разведки страны и вовсе призвал отозвать посла из Варшавы.