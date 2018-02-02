ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у "ПартнерКапиталБанка" и "Расчетно-Кредитного Банка".

В пресс-службе ЦБ заявили, что "ПартнерКапиталБанк" размещал деньги в высокорискованные активы, из-за этого на балансе возникли задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во второй половине 2017 года банк активно проводил сомнительные транзакции.

В отношении банка, занимавшего 469-е место в банковской системе России, неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

У "Расчетно-Кредитного Банка" также была отозвана лицензия и назначена временная администрация. В 2016-2017 годах банк неоднократно проводил сомнительные операции, а также нарушал законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кредитная организация занимала 184-е место в банковской системе РФ.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Вкладчикам будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.