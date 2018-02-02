В Южной Корее создано движение болельщиков в поддержку атлетов из России

В Пхенчхане на Олимпийских играх у сборной России будет собственная группа поддержки, состоящая из местных болельщиков. Об этом позаботилась правящая в Южной Корее Демократическая партия "Тобуро". Она учредила движение болельщиков, которое будет поддерживать нашу команду.

В пятницу, 2 февраля, в парламентском комплексе в Сеуле состоялась церемония, посвященная этому событию. В ней приняли участие лидер партии Чху Ми Э и посол РФ в Южной Корее Александр Тимонин. Напомним, что еще в декабре 2017 года главе ОКР Александру Жукову удалось договориться о поддержке нашей команды в Пхенчхане.

"Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья", — цитирует Чху Ми Э ТАСС.

"Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов, несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих атлетов из РФ, предъявив им безосновательные обвинения в употреблении допинга", — заявил в свою очередь Александр Тимонин.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Международный олимпийский комитет пригласил на Олимпиаду в Южную Корею 169 спортсменов из России.