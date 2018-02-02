В Махачкале идут обыски в доме главного архитектора

В доме главного архитектора Махачкалы проходят обыски, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники. Дом Магомедрасула Гитинова оцеплен, внутри работают спецслужбы. Сам главный архитектор задержан. Гитинова подозревают в превышении должностных полномочий.

Обыски и выемка документов проходят также в Управлении архитектуры дагестанской столицы. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела в отношении мэра города Мусы Мусаева – его арестовали в январе.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев за 1,1 миллиона рублей передал земельный участок, принадлежащий республике, в собственность ОАО "АСПК".