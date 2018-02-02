Памфилова сделала замечание Пескову за предвыборную агитацию

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Президентские выборы 4 часа назад
Памфилова сделала замечание Пескову за предвыборную агитациюЧитайте нас в Telegram
Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о недопустимости агитации за одного из кандидатов в президенты.
По ее словам, в высказывании Пескова с оценкой одного из кандидатов в президенты были очевидные признаки агитации. Как сообщает РИА Новости, Памфилова напомнила, что лица, не являющиеся кандидатами, занимающие государственные должности или находящиеся на госслужбе во время избирательной кампании, не могут использовать преимущество своего должностного положения в целях выдвижения или избрания кандидата.
"Предвыборной агитацией признается выражение предпочтения к какому-либо кандидату, а также деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату", — сказала Памфилова.
Она сделала Пескову замечание и попросила СМИ "учитывать предусмотренные законом для предвыборного периода ограничения в информации, носящей характер предвыборной агитации".
29 января Дмитрий Песков назвал Владимира Путина абсолютным лидером политического Олимпа, уровень популярности которого "выходит далеко за пределы России". По его словам, на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно с ним конкурировать. "Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше", — сказал Песков.
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