Кадыров сообщил подробности освобождения Качуры из ливийского плена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем участии в освобождении белорусского военного специалиста Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Ранее стало известно, что это стало возможно, благодаря усилиям России. Освобожденный военный уже прибыл на родину, в Минск.

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко просил меня оказать содействие в его освобождении, — цитирует Кадырова ТАСС. — Это был сложный и продолжительный процесс. Но главное, что человек жив, вернулся домой".

Глава Чечни добавил, что в мероприятии принимали участие различные ведомства, в том числе министерства иностранных дел России и Белоруссии, КГБ Белоруссии.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяну за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который около 7 лет удерживался в плену в Ливии.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы белорусского государства, в своем послании президент Белоруссии подчеркнул, что оказанное содействие в столь важном для президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером "тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Белоруссии и России".

Вячеслав Качура прибыл в Ливию в июне 2011 года в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года они были задержаны революционерами. Позднее часть задержанных удалось освободить.