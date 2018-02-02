Менее 0,4 процента подписей в поддержку Путина признаны недействительными

В Центризбиркоме проверили подписи, собранные в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Требованиям не соответствовали только 232 автографа – это 0,39% от общего количества подписей, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

31 января Центризбирком закончил прием документов от кандидатов и приступил к проверке подписей, необходимых для регистрации кандидата на предстоящих выборах главы государства. Собрали подписи Владимир Путин, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов. Владимиру Жириновскому и Павлу Грудинину делать этого не нужно, так как оба идут на выборы от парламентских партий.

Проверяют подписи почерковеды, также Центризбирком сотрудничает с управлением по вопросам миграции МВД. Для проверки используют 60 тысяч подписей вне зависимости от их общего числа. Забракованных подписей должно быть не более 5 процентов.