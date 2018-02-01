Тема:

Президентские выборы 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 февраля 201821:02 Дмитрий Петров

Новый этап перед выборами: как ЦИК бракует собранные кандидатами подписи

Читайте нас в Telegram

Предвыборная кампании вступила в новый этап. 10 дней Центризбирком будет проверять подписи, которые претенденты на президентский пост собрали в свою поддержку. То есть, уже на следующей неделе станет известно, сколько фамилий останется в избирательном бюллетене. А пока ЦИК ведет проверку, сами участники кампании встречаются с потенциальными избирателями. Или, в отдельных случаях, с потенциальными противниками.

В ЦИК сейчас проверяют подписные листы кандидатов. Сотрудники Центризбиркома работают в две смены, по 40 человек, с 9 до 22 часов. Проверяют прежде всего правильность заполнения самих подписных листов. А если чья-то подпись вызывает подозрение, ее помечают маркером и отправляют графологам. Они работают отдельно в другом кабинете. Прямо здесь можно отличить, например, настоящий подписной лист от его копии с помощью сканера.

Одно из самых распространенных нарушений: когда нерадивые сборщики пытаются обмануть Центризбирком, а на самом деле, своего кандидата, сдавая несколько одинаковых листов. В расчете, что проверяющие этого не заметят. Но сразу все отлично видно — на копии изображение растровое, а настоящие подписи — чистые, рельефные. Штаб каждого из кандидатов заявлял о том, что собранные подписи прошли первичную проверку. Но, тем не менее, почти сразу же обнаружилось, что все не совсем так.

"Мы можем посмотреть подписи такого характера. Можно посмотреть подписи – они такие же. И это не один лист. Незамысловато, люди, не выдумывая ничего, просто сделали вид, что собрали. Сделали вид, что подписали", — разъясняет на примерах заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

А ведь, казалось бы, по сравнению с прошлой президентской избирательной кампанией 2012 года задача для участников значительно упростилась — самовыдвиженцам надо было собрать в 7 раз меньше подписей в свою поддержку, кандидатам от партий — в 20 раз меньше.

"Нам непонятны заявления некоторых так называемых независимых экспертов о каких-то искусственных сложностях по забору подписей. За высчитыванием выходных, на которые приходится процесс сбора подписей, других выдуманных и натянутых причин. Тем более, посмотрите, обернитесь на так любимые вами, трепетно лелеемые страны демократические. Там еще более короткий процесс", — подчеркивает глава ЦИК России Элла Памфилова.

Кандидаты, не дожидаясь завершения проверки, наращивают предвыборную активность. У Максима Сурайкина — очередной этап борьбы за памятник Ленину на Калужской площади. Он при поддержке жителей Якиманки прорывается на заседание местного совета депутатов.

"Господа! Господа! Идите сюда, антисоветчики! Вы вообще как посмели просто поднять руку на Ленина?! Мы сейчас приведем сюда всех жителей, которых вы обманули!" – грозит депутатам округа Максим Сурайкин.

- Мы обсудим еще четыре вопроса. Первый будет об инициативе местного референдума на территории муниципального округа Якиманка по... – пытается говорить депутат.

"Позор, позор! Давайте покричим все: Позор, позор, позор!" – продолжает Сурайкин.

Ситуация накаляется.

Товарищ Максим, как называют его соратники, настроен решительно и, похоже, одними демаршами дело не ограничится.

"Мы пришли сюда с нашим активом. И мы хотим разогнать этот совет псевдо-депутатов, которые используют свои полномочия, чтобы снести памятники Ленину, чтобы фактически плюнуть в советскую историю. И как только народ пришел и потребовал их к ответу, они разбежались! И мы разгоним этот совет! И мы начинаем эту протестную работу!" – обещает кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Уральский трубный завод — крупнейшее предприятие России по производству трубопроката. Кандидат Грудинин сегодня здесь осматривает производство.

"Мы сегодня с руководителем разговаривали. Ну как это так? За подключение к электричеству завода, который является гордостью всей страны, какие-то энергетические компании берут деньги. За подключение! Я всегда говорю: а за подключение к картошке мы с вас тоже должны деньги брать? Это экономически неправильная политика", — считает кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Рабочие попросили Грудинина расшифровать свой предвыборный тезис о новой индустриализации. Означает ли это развитие робототехники и, следовательно, сокращение рабочих мест?

"Главное — чтобы все были востребованы, потому что создание новых, модернизированных рабочих мест существенно уменьшит приток мигрантов к нам. Вы же понимаете, если вы берете процесс какой-нибудь, то вам огромное количество низкоквалифицированных людей не нужно. Значит, вы свои людям даете зарплату. Пример нашего хозяйства: мы поставили восемь роботов, и там теперь два высококлассных специалиста с высшим образованием следят за этими роботами. А люди, которые должны доработать до пенсии, ушли на другое производство на завод. То есть мы открыли там новое производство. Вот это путь всей России!" – заявляет Грудинин.

Владимир Жириновский в Твери знакомит жителей города со своей предвыборной президентской программой "Мощный рывок вперед!". Все ее пункты направлены на повышение благополучия граждан и на экономический подъем России. Но тверичи и сами подготовились ко встрече кандидата. Горячую поддержку вызвало у них, например, предложение Жириновского выселять автомобильных хулиганов из столичных городов в отдаленные регионы.

"Агрессивная езда на машинах. Плюс эти хулиганы на дорогах, как называются не по-русски, стрит-рейсеры. Это улица, а там хамы, да, автохамы! Что можно делать? Отобрать автомобиль! Но они – жулики — купят новый! Отобрать права. Они купят права новые. Наш вариант — выселять из Москвы! За триста километров! Даже не к вам. Туда, подальше еще. В сторону Воркуты! Вот это их напугает! Потому что гонять в Костроме или в Воркуте неинтересно", — предлагает Жириновский.

Лидер ЛДПР отдал дань памяти и одному из самых знаменитых уроженцев Твери — Михаилу Кругу.

"Возможно, он был бы депутатом Государственной думы или вот сейчас был бы доверенным лицом, — предположил дальнейшую жизнь Круга, стоя у его могильного памятника, Владимир Жириновский. — Это было бы от чистого сердца. От чистой души, потому что мы испытывали взаимные симпатии".

В Обнинске открывают Центр высокоточной радиологии. Событие приурочено к всемирному Дню борьбы против рака — 4 февраля. Новейшее оборудование. Гамма-нож позволяет лечить серьезные онкологические патологии головного мозга без разрезов и рассечения кожных покровов. С возможностями Центра знакомится и кандидат в президенты Борис Титов.

"Здесь вы видите пример частного и государственного партнерства. Здесь вы видите пример лучших образцов кластерной политики. Ведь в Калуге развиваются несколько кластеров. Один из них — фармацевтический кластер. Кластер ядерных технологий — здесь мы сегодня присутствуем при рождении наверное нового класса, который может называться — кластером медицинского обслуживания", — говорит кандидат от "Партии роста" Борис Титов.

Григорий Явлинский второй день работает с избирателями в Псковской области. В Гдовском районе, где главой избран яблочник Юрий Павлов, сегодня обсуждают вопросы сохранения и развития местного самоуправления в России. На Псковщине Явлинский предлагает особое внимание уделить восстановлению местных достопримечательностей.

"Я самым решительным образом буду ставить вопрос о необходимости принятия решения по созданию музея под открытым небом, музея — государственного заповедника. Это я беру на себя обязательства. При первой же возможности. Совершенно понятно, что такие экономические депрессивные регионы, как Псковский регион, из своих возможностей не может решать эту проблему", — берет на себя повышенные социалистические предвыборные обещания кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Сопредседатель штаба Владимира Путина Елена Шмелева в Мурманске подводит промежуточный итог работы с обращениями граждан.

"Возможно понять такую палитру реальных жизненных социальных задач. Посмотреть те наказы, запросы, с которыми приходят люди. И, конечно, можно уже делать выводы и о какой-то региональной специфике, и о запросах, которые являются уже общими", — пытается пояснить сопредседатель предвыборного штаба Путина, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Еще один сопредседатель в Калининграде встречается с волонтерами, а это в основном студенты, и благодарит их за хорошо проделанную работу.

"Миллион шестьсот тысяч голосов собрано фактически за две недели именно волонтерским движением. Это колоссальные цифры, учитывая, что нужно было стоять в торговых центрах и других общественных местах. Я знакомился в центральном штабе с качеством подписных листов. Это сразу видно, что ребята не глупые, правильные", — подчеркивает сопредседатель предвыборного штаба Путина, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

Сдавшим подписные листы кандидатам придется еще как минимум неделю ждать решения своей участи — после того, как ЦИК проверит их документы. Всего там около 850 тысяч подписей. Проверка много времени не займет, говорят в Центризбиркоме.

Ранее по теме

Коротко

21:33

Никита Белых получил 8 лет колонии

21:07

Старшеклассница открыла стрельбу в школе Лос-Анджелеса

20:52

Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

20:21

В одном из районов Анкары прогремел мощный взрыв

19:22

Прошла репетиция воздушного парада, посвященного Сталинградской битве

18:10

Путин призвал не впадать в эйфорию от решения CAS

17:07

Оглашение приговора Белых прерывается из-за его самочувствия

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Никита Белых получил 8 лет колонии строгого режима

Никита Белых получил 8 лет колонии строгого режима

45 минут назад
Они возвращаются. Арбитраж в Лозанне аннулировал санкции МОК

Они возвращаются. Арбитраж в Лозанне аннулировал санкции МОК

1 час назад
Крым – это Россия. Минобороны РФ посоветовало коллегам из США обновить карты

Крым – это Россия. Минобороны РФ посоветовало коллегам из США обновить карты

4 часа назад
В Польше не стали в угоду Киеву смягчать закон о запрете бандеровцев

В Польше не стали в угоду Киеву смягчать закон о запрете бандеровцев

1 час назад
Старшеклассница открыла стрельбу в школе Лос-Анджелеса

Старшеклассница открыла стрельбу в школе Лос-Анджелеса

1 час назад
Сестра Семенова отцу Шурыгиной: "За свою семью я вас сожру!"

Сестра Семенова отцу Шурыгиной: "За свою семью я вас сожру!"

3 часа назад
15 самых веселых и дружелюбных городов мира

15 самых веселых и дружелюбных городов мира

7 часов назад
С улицы - прямо в кино: от дворовых драк Романа Мадянова спас "привод" к Данелии

С улицы - прямо в кино: от дворовых драк Романа Мадянова спас "привод" к Данелии

6 часов назад
Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание

30.01.2018 09:00
FIS сняла отстранение с Легкова и еще семи российских лыжников

FIS сняла отстранение с Легкова и еще семи российских лыжников

1 час назад
60 минут. Чистая проба

60 минут. Чистая проба

1 час назад
355
ОКР попросил МОК до 2 февраля выслать приглашения 15 оправданным спортсменам

ОКР попросил МОК до 2 февраля выслать приглашения 15 оправданным спортсменам

1 час назад
В одном из районов Анкары прогремел мощный взрыв

В одном из районов Анкары прогремел мощный взрыв

2 часа назад
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаду-2018

Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаду-2018

2 часа назад
Telegram вернулся в App Store

Telegram вернулся в App Store

2 часа назад
Алексей Панин привлек внимание полиции лихой ездой без рук по улицам Москвы

Алексей Панин привлек внимание полиции лихой ездой без рук по улицам Москвы

3 часа назад
В Москве ожидается новое повышение цен на парковку

В Москве ожидается новое повышение цен на парковку

3 часа назад
Опубликован рейтинг самой раздражающей рекламы

Опубликован рейтинг самой раздражающей рекламы

4 часа назад
Американец умер от рака через три недели после того, как выиграл миллион

Американец умер от рака через три недели после того, как выиграл миллион

4 часа назад
Тюремный роман: итальянская писательница выходит замуж за убийцу из России

Тюремный роман: итальянская писательница выходит замуж за убийцу из России

4 часа назад
Павел Колобков: ждем быстрого решения МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Павел Колобков: ждем быстрого решения МОК по допуску россиян на Олимпиаду

4 часа назад
МИД предупредил россиян об "охоте" на них спецслужб США

МИД предупредил россиян об "охоте" на них спецслужб США

4 часа назад
Все в семью: итальянец женился на медсестре, отдавшей ему почку

Все в семью: итальянец женился на медсестре, отдавшей ему почку

4 часа назад
В Индии найдены орудия, изготовленные людьми неустановленного биологического вида

В Индии найдены орудия, изготовленные людьми неустановленного биологического вида

4 часа назад
Судебный пристав на глазах у матери выстрелил в голову ее сыну

Судебный пристав на глазах у матери выстрелил в голову ее сыну

4 часа назад
Массовое ДТП с участием пяти машин в Петербурге попало на видео

Массовое ДТП с участием пяти машин в Петербурге попало на видео

5 часов назад
Рэпера Tekashi69 посадят, если он не сдаст школьные экзамены

Рэпера Tekashi69 посадят, если он не сдаст школьные экзамены

5 часов назад
У людей с мигренью возрастает риск развития болезней сердца

У людей с мигренью возрастает риск развития болезней сердца

5 часов назад
"Сказ про глаз", упавший в унитаз, и другие детские книжки, испугавшие Кузнецову

"Сказ про глаз", упавший в унитаз, и другие детские книжки, испугавшие Кузнецову

5 часов назад
Два нокдауна: водители устроили кулачный поединок на севере Москвы

Два нокдауна: водители устроили кулачный поединок на севере Москвы

5 часов назад
"Чемодан - вокзал - Мальдивы": Порошенко припомнили отдых за полмиллиона долларов

"Чемодан - вокзал - Мальдивы": Порошенко припомнили отдых за полмиллиона долларов

6 часов назад
Софьян Ханни: не смог отказаться от предложения "Спартака"

Софьян Ханни: не смог отказаться от предложения "Спартака"

6 часов назад
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

6 часов назад
Вирусный ролик с моющейся крысой может быть фейком

Вирусный ролик с моющейся крысой может быть фейком

6 часов назад
Многодетная мама из Красноярска закопала чемодан, чтобы попасть на рейс "Победы"

Многодетная мама из Красноярска закопала чемодан, чтобы попасть на рейс "Победы"

6 часов назад
"АвтоВАЗ" готовится открыть продажи "внедорожного" седана Lada Vesta

"АвтоВАЗ" готовится открыть продажи "внедорожного" седана Lada Vesta

6 часов назад
Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов

Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов

7 часов назад
В Париже открылся публичный дом с резиновыми проститутками

В Париже открылся публичный дом с резиновыми проститутками

7 часов назад
Зачем родила? Ивановский чиновник извинился перед оскорбленной матерью-одиночкой

Зачем родила? Ивановский чиновник извинился перед оскорбленной матерью-одиночкой

7 часов назад
Льготная ипотека и ужесточение по долевому строительству: 10 самых громких новостей рынка в январе

Льготная ипотека и ужесточение по долевому строительству: 10 самых громких новостей рынка в январе

8 часов назад
СМИ: цену биткоина поддерживают искусственно

СМИ: цену биткоина поддерживают искусственно

8 часов назад
Павел Дуров: Apple удалила Telegram из-за "неприемлемого контента"

Павел Дуров: Apple удалила Telegram из-за "неприемлемого контента"

9 часов назад
Гимн Канады изменили на "гендерно нейтральный"

Гимн Канады изменили на "гендерно нейтральный"

9 часов назад
"Селфи" уже в кино: первые отзывы

"Селфи" уже в кино: первые отзывы

9 часов назад
Девять дней жизни души Георгия Великанова

Девять дней жизни души Георгия Великанова

10 часов назад
10 советов доктора Беленкова: первая помощь при инфаркте

10 советов доктора Беленкова: первая помощь при инфаркте

10 часов назад
876
Суперлуние шагает над планетой. Фотолента

Суперлуние шагает над планетой. Фотолента

11 часов назад
Игры лучше жизни: почему EA стоит как Fiat Chrysler

Игры лучше жизни: почему EA стоит как Fiat Chrysler

11 часов назад
Пять главных зимних выставок Подмосковья

Пять главных зимних выставок Подмосковья

11 часов назад
"Простоквашино" на новый лад: появились подробности о скором выходе мультсериала

"Простоквашино" на новый лад: появились подробности о скором выходе мультсериала

12 часов назад
Бросить пить не так легко, как кажется

Бросить пить не так легко, как кажется

12 часов назад
"Цифровое телевидение" ВГТРК успешно продвигает детский контент на мировой рынок

"Цифровое телевидение" ВГТРК успешно продвигает детский контент на мировой рынок

17 часов назад
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!

Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!

30.01.2018 11:13