Крым: "Берг" отбуксирован на отмель, угроза загрязнения устранена

Получивший пробоину у берегов Крыма турецкий сухогруз "Берг" отбуксировали на отмель, угроза загрязнения Черного моря и окружающей среды устранена.

Об этом рассказал РИА Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.

По его словам, это произошло в 15 часов 40 минут по московскому времени. Судно с помощью буксира РБ-44 Феодосийской базы Черноморского флота был отведено в район щитовой станции Феодосии и посажен на мель в закрытой бухте.

Экипаж из двенадцати человек, граждан Украины и Азербайджана, эвакуирован, пострадавших нет.

"Берг", на борту находится 47,7 тонны дизельного топлива и моторного масла, получил повреждения в ночь на 1 февраля вблизи Крыма. Судно под флагом Молдавии следовало из Азовского моря в Турцию.