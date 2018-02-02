В Африне ранен турецкий журналист

Корреспондент турецкого агентства Anadolu Сарп Озер, освещавший операцию ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, получил ранение при подготовке очередного репортажа.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило само агентство, отметив, что Озер был ранен разорвавшимся неподалеку минометным снарядом в руку и ногу.

Его госпитализировали в больницу района Кырыкхан провинции Хатай на юге Турции. Состояние журналиста оценивается медиками как стабильное.

20 января Турция начала в сирийском городе Африн военную операцию против курдских формирований и отрядов "Сирийской свободной армии".