Мисуркин и Шкаплеров вернулись на МКС, побив космический рекорд

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров заменили приемную аппаратуру антенны модуля "Звезда" и, завершив первый в 2018 году выход в открытый космос, вернулись на МКС.

При этом они побили российский рекорд, пробыв в космосе в рамках одного выхода 8 часов 13 минут (ранее это время составляло 8 часов 7 минут, выход в открытый космос в 2013 году производили Олег Котов и Сергей Рязанский). Дольше всего в рамках одного выхода в космосе находились американцы — 1 марта 2001 года астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс пробыли в безвоздушном пространстве 8 часов 56 минут.

Изначально планировалось, что Мисуркин и Шкаплеров пробудут вне МКС 6 часов 40 минут, передает ТАСС. Но при демонтаже старого приемника "Звезды", пробывшего в космосе 17 лет, они столкнулись с рядом трудностей. Когда модуль "Звезда" запускался на орбиту, никто не предполагал, что его приемник будет демонтироваться в космосе. В некоторых местах на обшивке было неудобно работать, говорят космонавты. Они с трудом открутили гайки приемника в месте, куда ранее никто не добирался.

Космонавты установили на приборном блоке остронаправленной антенны модуля "Звезда" приемное устройство широкополосной системы связи. Теперь МКС будет связана с Землей почти круглосуточно. Двусторонняя передача информации будет осуществляться через российские спутники системы "Луч". В те моменты, когда Международная космическая станция будет находиться вне зоны прямой радиовидимости с российской территории, связь с ЦУПом будет идти через ретрансляторы NASA.